حافظ حسام حسن مهاجم سموحة، وعبد الله السعيد نجم بيراميدز علي صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز بالموسم الحالي، برصيد 5 أهداف لكل منهما، وذلك بعد انتهاء مباراة الأهلي وحرس الحدود بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، سجله عمرو السولية بالدقيقة 81 من زمن المباراة.





لاعبا الأهلي (رمضاني صبحي – وليد سليمان)، ولاعب الحدود (عمرو الحلواني)، والذين يتواجدون في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين برصيد 4 أهداف لكل منهم، لم يستطيعوا إضافة أي أهداف لرصيدهم في مباراة اليوم، بالإضافة للاعب أحمد شرويدة لاعب الحدود والذي يمتلك 3 أهداف، ليبقي حسام حسن والسعيد على قمة ترتيب الهدافين حتي الآن.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على حرس الحدود:-





1- حسام حسن – سموحة 5 أهداف

2- عبد الله السعيد – بيراميدز 5 أهداف

3- وليد سليمان – الأهلي 4 أهداف

4- رمضان صبحي – الأهلي – 4 أهداف

5- أوميد أوكري – أسوان 4 أهداف

6- محمد شريف – إنبي 4 أهداف

7- عمرو الحلواني – حرس الحدود 4 أهداف

8- محمد سالم – المقاولون العرب 4 أهداف

9- محمد فاروق – بيراميدز 3 أهداف

10- أحمد شرويدة – حرس الحدود 3 أهداف





ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويأتي الزمالك بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويحل فريق سموحة بالمركز الخامس برصيد 12 نقطة.