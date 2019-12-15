Advertisements
Advertisements
Advertisements

رانيا بدوي: التواجد التركي في ليبيا يؤثر على الأمن القومي المصري

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:43 م
Advertisements
الإعلامية رانيا بدوي
الإعلامية رانيا بدوي
هدى عبدالرازق
Advertisements
تحدثت الإعلامية رانيا بدوي، عن خطر السماح الدولي لتركيا بدخول ليبيا، بدعوي توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الليبي، مؤكدة أن مذكرتي التفاهم التي وقعتا بين الجانبين باطلة ولن يعترف بهما دوليًا لاختراقهما لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بنفس الأمر.

وأشارت "بدوي" خلال تقديم برنامجها "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك واليوتيوب" إلى أن عدم الاستهتار بالوجود التركي في ليبيا لما له من مخاطر علي الأمن القومي المصري لأنه سيمنح تركيا الفرص لإمداد الميليشيات والجماعات الارهابية المسلحة في الداخل الليبي بالسلاح، من الممكن أن يعقد الوضع الليبي ويزيد من دمويته، بل وسيؤثر علي مصر في حالة تسلل هذه الميليشيات من الحدود الغربية إلى داخل مصر.

وأضافت أن الرئيس التركي أردوغان يستهدف بالدرجة الأولي الحصول علي حصة كبيرة من النفط والغاز الليبيي كما حدث من قبل مع سوريا التي أكدت عدد من التقارير الدولة سرقة أبار كاملة منها من قبل تركيا بقيادة أردوغان الذي ساهم في حالة الدمار التي تعرضت لها سوريا ومن ثم استغل الوضع لنهب الأراضي السورية.

وأشارت الإعلامية أن مجلس الوزراء الليبي بقيادة فايز السراج لم يعد مجلسًا للوفاق الليبي ولا مجلس شرعي لافتقاده أهم العناصر التي جاء بها اتفاق الصخيرات وارتضاه جميع الليبيين، وبالتالي لا يجوز للسراج توقيع أي اتفاقية تتعلق بالشأن الليبي مع أي طرف خارجي.

وأكدت أن الصراع الدامي في ليبيا هو صراع على الثروة بالدرجة الأولي لتصدر ليبيا المراكز المتقدمة في ترتيب احتياطيات النفط والغاز والثروات المعدنية علي مستوي العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا تركيا الفيسبوك الإعلامية رانيا بدوي

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 5 ساعات

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعة

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ ساعة

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن ahly

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ ساعة الا ربع

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

منذ أقل من ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ ساعة و 20 دقيقة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ 34 دقيقة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

منذ ساعة و 9 دقيقة

أهداف مباراة - الأهلي 1 × 0 حرس الحدود

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رانيا بدوي تكشف أسباب الصراع الدولي على ليبيا (فيديو)

18 مليار دولار هدف إردوغان من الحرب الليبية

تقرير: أردوغان يحمي الشركات المتورطة بتهريب السلاح لليبيا

باحث في الشأن الليبي: تركيا لها مصالح اقتصادية وسياسية مباشرة داخل تركيا

أدلة تثبت الإرهاب التركي القطري بـ3 دول عربية

"المسماري" يكشف تفاصيل التورط القطري والتركي في الأزمة الليبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

09:13 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status