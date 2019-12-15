Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد سعد يطرح أغنية جديدة بعنوان "اللي كانت حبيبتي"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:57 م
Advertisements
أحمد سعد
أحمد سعد
هبة أحمد
Advertisements
أعلن الفنان أحمد سعد، عن طرحه لأغنية جديدة تحمل اسم "اللي كانت حبيبتي"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "أحمد" مقطع فيديو من الأغنية، وعلق على الفيديو قائلًا: "اللي كانت حبيبتي.. أغنية جديدة، على اليوتيوب.. محمد عاطف الحلو".

أغنية "اللي كانت حبيبتي"، من كلمات وألحان وغناء أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو.

كلمات الأغنية: "النهاردة قابلت اللي كانت حبيبتي، ضحكت واستغربت، وافتكرت لما كانت حبيبتي، إن ياما حظرتها من اللحظة دي، وإن هيجي اليوم وابقي قصادها وهي مالهاش حاجة فيا، وافتكرت هيا عاندت قد ايه، وافتكرت هي كابرت قد ايه، وافتكرت هي عاندت قد ايه لما يوم حظرتها من اللحظة ديا، واهي قصادي مصدقة قدام عينيا، طب بعد ايه، ده هواها راح، والله صعبانة عليا". 

يُشار أن "سعد"،  سبق وتعاون مع محمد عاطف الحلو في أغنية "ملكش مكان"، وحققت الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

الجدير بالذكر أنَّ أحمد سعد طرح مؤخرًا فيديو كليب "يا مدلع"، وحقق الفيديو مشاهدات كثيرة عبر اليوتيوب، والأغنية من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني احمد سعد أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ حوالي 4 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الآن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

منذ ساعة و نصف

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 11 ساعة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ حوالي 3 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

منذ ساعة و 20 دقيقة

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

منذ ساعة و نصف

أهداف مباراة - الأهلي 1 × 0 حرس الحدود

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يتألق على يوتيوب بأغنيته الجديدة "يا مدلع"

تعليقات صادمة من الجمهور على أغنية "يامدلع" لأحمد سعد

أغنية أحمد سعد الجديدة تحقق مشاهدات مرتفعة

برغم الانتقادات.. "يا مدلع" لأحمد سعد تتخطى حاجز المليوني مشاهدة

أغنية أحمد سعد الجديدة "يا مدلع" تحقق مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي

تعرف على عدد مشاهدات أغنية أحمد سعد الجديدة "يا مدلع"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

عاجل | "شبح الشتاء".. الأرصاد الجوية تعلن كواليس جديدة بشأن حالة الطقس.. بشرى سارة ومفاجآت (التفاصيل الكاملة)

10:52 م

أول تعليق من فايلر عقب الفوز الصعب للأهلي أمام حرس الحدود

09:59 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status