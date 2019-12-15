أحمد سعد يطرح أغنية جديدة بعنوان "اللي كانت حبيبتي"



يُشار أن "سعد"، سبق وتعاون مع محمد عاطف الحلو في أغنية "ملكش مكان"، وحققت الأغنية أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".





الجدير بالذكر أنَّ أحمد سعد طرح مؤخرًا فيديو كليب "يا مدلع"، وحقق الفيديو مشاهدات كثيرة عبر اليوتيوب، والأغنية من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.





أعلن الفنان أحمد سعد، عن طرحه لأغنية جديدة تحمل اسم "اللي كانت حبيبتي"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر "أحمد" مقطع فيديو من الأغنية، وعلق على الفيديو قائلًا: "اللي كانت حبيبتي.. أغنية جديدة، على اليوتيوب.. محمد عاطف الحلو".أغنية "اللي كانت حبيبتي"، من كلمات وألحان وغناء أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو.كلمات الأغنية: "النهاردة قابلت اللي كانت حبيبتي، ضحكت واستغربت، وافتكرت لما كانت حبيبتي، إن ياما حظرتها من اللحظة دي، وإن هيجي اليوم وابقي قصادها وهي مالهاش حاجة فيا، وافتكرت هيا عاندت قد ايه، وافتكرت هي كابرت قد ايه، وافتكرت هي عاندت قد ايه لما يوم حظرتها من اللحظة ديا، واهي قصادي مصدقة قدام عينيا، طب بعد ايه، ده هواها راح، والله صعبانة عليا".