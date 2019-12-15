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عضو تنسيقية الأحزاب: نشارك في 10 ورش عمل وجلستين بمنتدى شباب العالم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:37 م
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الدكتور خالد بدوي
الدكتور خالد بدوي
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كان هناك تجهيزات كثيرة واستعدادات قبل انطلاق النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وأضاف "بدوي"، "، خلال لقاء خاص مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، على هامش منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في أكثر من 10 ورش عمل، وجلستين خلال منتدى شباب العالم.

وأوضح أن صياغة وتقديم عدد من التوصيات خلال المنتدى بالاشتراك مع شباب العالم، لافتًا إلى أنه كان هناك اختلاف كبير بين أفكار وآراء الشباب وكلها اجتمعت على هدف واضح لإبراز صورة مصر والتنسيقية بشكل كبير.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مصر الدكتور خالد بدوي اخبار

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