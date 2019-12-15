ديون الإدمان

انا مدمنة شوبينج كل ما احس بضيق انزل اشتري اي حاجة حتي لو مش محتاجة ليها.. اي حد يعصبني واضايق انزل اخربها برضو المشكلة اني كنت الحمد لله ميسورة الحال لكن بتاريخ دلوقتي المديونيات بتاعتي في البنوك عدت ال ٦٠٠ الف والمصيبة اني صفرت تقريبا كل ارصدتي والبنوك بتطالبني طبعا وفيه بعضهم رفع قضية ولما استنجدت باهلي هزقوني طبعا لانهم دايما بيلوموني علي المشكلة دي .. انا عارفة اني غلطانة لكن والله مش بقدر احوش نفسي .. ادمان فعلا .. انا النهاردة متحاصرة بديون اكبر من امانية تسديدها في وقت واحد ومش عارفة ممكن اتصرف ازاي هل يا استاذة نيفين عندك حل يلحقني من القضايا اللي منتظراني ؟

نهي





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

استاذة نهي مشكلتك عند كتير من الناس للاسف لكن الرقم المديونيه اللي حضرتك بتقوليه كبير جدا دة حتي لو تم جدولته اعتقد هيبقي فيه برضه مشكله ما عدا في حال ان دخلك ممكن يساعدك في جدولته .. في رآيي توكلي محامي ليذهب لكل البنوك ويصل لنتيجة جدولة المبلغ باي طريقة لكن حينها ستلتزمي بوضعين .. الاول انك ستتوقفي عن الشراء تماما والثاني ان يكون دخلك يتحمل المبلغ الشهري الذي سيقدر دفعه هذا في حال ان وافق البنك او انك ترجين اهلك للمساعدة للمرة الاخيرة طالما الوضع وصل الي قضية او اكثر .. وبعد الانتهاء او حتي الاطمءنان علي الوضع المالي المطلوب لابد وان تذهبي لطبيب للتخلص من ادمان الشراء فالادمان ليس مخدرات او تدخين فقط .. كما الوضع مع ادمان الشيكولاته كمثال .. ارجوكي لابد بالاسراع في توكيل محامي الامر خطير .. تحياتي