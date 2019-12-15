ملخص وأهداف مباراة الملعب التونسي ضد النجم الساحلي اليوم 15/12/2019 في الدوري (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة الملعب التونسي ضد النجم الساحلي





تغلب فريق الملعب التونسي على نظيره النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "الهادي النيفر"، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري التونسي 2019 - 2020.





ملخص وأهداف مباراة الملعب التونسي ضد النجم الساحلي

وسجل الملعب التونسي هدفين في الدقيقتين 33 و47 من عمر اللقاء عن طريق جاي مبينزا، وقلص النجم الساحلي الفارق بهدف حازم الحاج حسن في الدقيقة 64، وعاد جاي مبينزا من جديد لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65، لينتهي اللقاء 1/3 لفريق الملعب التونسي.





وبهذه النتيجة، رفع الملعب التونسي إلى النقطة 21 في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري التونسي، بينما تجمد رصيد النجم الساحلي عند النقطة 17 في المركز التاسع.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الملعب التونسي ضد النجم الساحلي في الدوري:-



