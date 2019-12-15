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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:28 م
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الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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حقق النادي الأهلي فوز مهم على ضيفه حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري بهدف دون رد فى الوقت الأخير من المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولى.
وسجل هدف الأهلي الوحيد عمرو السولية من تسديدة قوية فى الدقيقة 81 من زمن النباراة ليتصدر النادي الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز فى 6 مباريات خاضهم الفريق على التوالي.
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحدود.
الأهلي 18 نقطة
المقاولون العرب 16 نقطة
الاتحاد السكندري 16 نقطة
الزمالك 13 نقطة
سموحة 13 نقطة
الإسماعيلي 13 نقطة
بيراميدز 10 نقاط
حرس الحدود 10 نقاط
طنطا 8 نقاط
الانتاج الحربي 8 نقاط
المصري 7 نقاط
إنبي 7 نقاط
مصر المقاصة 7 نقاط
نادي مصر 7 نقاط
أسوان 5 نقاط
طلائع الجيش 4 نقاط
الجونة 4 نقاط
وادي دجلة 3 نقاط
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الكلمات المفتاحية

الزمالك الاهلي الأهلي ضد الهلال

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