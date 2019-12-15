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تأميم سلسلة رئيسية لمحطات الغاز في نيكارجوا متهمة بغسيل الأموال

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:25 م
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شركة توزيع النفط بنيكاراجوا
شركة توزيع النفط بنيكاراجوا
وكالات
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أعلنت الجمعية الوطنية في نيكاراجوا يوم السبت عن تأميم شركة رئيسية لمحطات الغاز وذلك بعد يومين من فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب اتهامات باستخدامها من قبل أسرة الرئيس دانييل أورتيجا في عمليات تمويل وغسيل أموال لحساب الحكومة.

وتسيطر ”شركة توزيع النفط بنيكاراجوا“ على ثلث مبيعات الغاز في نيكاراجوا. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن أفراد أسرة أورتيجا يملكون أو يسيطرون على هذه الشركة وتم شراؤها بأموال عامة قبل تحويلها لملكية الأسرة.

ويقضي القانون الذي اقترحه الرئيس ووافق عليه النواب ”بإعلان أن كل مخزونات الوقود ومنتجات البترول التي تملكها شركة توزيع النفط بنيكاراجوا تخص الأمن السيادي للبلاد وأنها منفعة عامة“.

وقال إدوين كاسترو رئيس حزب جبهة التحرير الوطنية الساندينستية الحاكم الذي يحظى بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية إن هذا التأميم ”يضمن توفير الوقود لشعب نيكاراجوا“.

ولم ترد أسرة أورتيجا ولا شركة توزيع النفط على طلب من رويترز للتعليق.وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية قد أدرج اسم رافائيل أنطونيو أورتيجا نجل أورتيجا وشركة توزيع النفط بنيكاراجوا وشركتين أخريين يملكهما أو يديرهما ضمن قائمة سوداء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إن ”الخزانة تستهدف رافائيل والشركات التي يملكها ويستخدمها في غسيل أموال لتعزيز نظام أورتيجا على حساب شعب نيكاراجوا“.وتمثل تلك العقوبات محاولة جديدة من واشنطن للضغط على الحكومة اليسارية التي تتهمها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم قتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاضطهاد السياسي والفساد على نطاق واسع.
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الكلمات المفتاحية

غسيل الأموال شركة توزيع النفط بنيكاراجوا تأميم الشركات

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