بمكافأة 3 آلاف ريال شهرياً.."هدف" يكشف عن برنامج تدريبي لخريجي الجامعات





كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مساء اليوم الأحد، عن برنامج تدريبي لمدة تتراوح بين 3ـ 6 شهور، بمكافأة قدرها 3 آلاف ريال شهريًا.





وكتب "هدف" تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، قائلاً فيها: "نقدم لكم برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في المؤسسات، ومنشآت القطاع الخاص لمدة تتراوح بين 3- 6 أشهر، ومكافأة قدرها 3 آلاف ريال شهريًا".





كما أشار "هدف"، إلى أن برنامج "تدريب على رأس العمل"، موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، مستهدفًا تدريبيهم في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص؛ ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل.





ولفت إلى أن شروط البرنامج أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لمدة 6 شهور من تقديمه للبرنامج، ولا يكون قد استفاد من البرنامج مسبقًا، أو يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.



