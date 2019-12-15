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بمكافأة 3 آلاف ريال شهرياً.."هدف" يكشف عن برنامج تدريبي لخريجي الجامعات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:23 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مساء اليوم الأحد، عن برنامج تدريبي لمدة تتراوح بين 3ـ 6 شهور، بمكافأة قدرها 3 آلاف ريال شهريًا.

وكتب "هدف" تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر"، قائلاً فيها: "نقدم لكم برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في المؤسسات، ومنشآت القطاع الخاص لمدة تتراوح بين  3- 6 أشهر، ومكافأة قدرها 3 آلاف ريال شهريًا".

كما أشار "هدف"، إلى أن برنامج "تدريب على رأس العمل"، موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، مستهدفًا تدريبيهم في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص؛ ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل.

ولفت إلى أن شروط البرنامج أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل لمدة 6 شهور من تقديمه للبرنامج، ولا يكون قد استفاد من البرنامج مسبقًا، أو يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
مؤسسة سعودية تهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وشغلها بالكوادر السعودية المؤهلة، وأنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (107) بتاريخ 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 5/5/1421هـ بشخصيته الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً، نتيجة رؤية لهدف سعودي استراتيجي وهو توطين الوظائف في القطاع الخاص.

وجاء إنشاؤه كأحد الآليات للمساهمة في توفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة من الشباب من الجنسين، حتى يحقق الوصول إلى الهدف الإستراتيجي الذي له فوائد اجتماعية، وأمنية، واقتصادية، ويعرف هذا الصندوق باسم (هدف).

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الكلمات المفتاحية

هدف المملكة السعودية الجامعات

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