فريدة الشوباشي: مصر شايلة هموم الوطن العربي كله

أكدت الكاتبة الصحفي فريدة الشوباشي، أن التحول الرقمي يسير بالدولة المصرية نحو الأفضل، لافتة إلى أن الجيش المصري قام بدور كبير مع الشعب المصري لإنجاح أفضل ثورة في التاريخ، ومع ذلك يتعرض لحملة منذ ما يطلق عليه بـ"الربيع العربي".



وأشارت "الشوباشي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إلى أن مصر تتابع الأصوات المعادية لها بحركة قوية من التنمية والتطوير، مؤكدة أن مصر عمود الخيمة، وتفتح ذراعيها لكل الأشقاء العرب، متابعة: "مصر شايلة هموم الوطن العربي كله".



وأضافت الكاتبة الصحفية، أن مصر دولة تعتبر أن كل إنسان "إنسان" سواء لاجئ أو مواطن عادي.

