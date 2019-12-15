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يلا شوت REal Yallakora مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر جودة عالية KORA STAR ريال مدريد (YALLA REAL) بين سبورت

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:14 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم
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كورة لايف – شاهد بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد مضيفه فالنسيا مساء اليوم الأحد 15 / 12 / 2019، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز (الليجا)، وستقام المباراة على أرضية ستاد "ميستايا" معقل الخفافيش، مشاهدة بث مباشر kora online مباريات الريال.
مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد في الدوري الإسباني kora star:
متابعة بث مباشر كول كورة – cool kora لمباريات الدوري الاسباني بالموسم الحالي 2019 – 2020، حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويسعي فريق الريال لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث من اجل الانفراد بصدارة الترتيب في جدول الليجا.
مشاهدة بث مباشر مباريات ريال مدريد (زين الدين زيدان) match week، يمكنكم متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الاسباني عبر روابط بث مباشر yalla shoot plus بدون تقطيع وبجودة فائقة اليوم الأحد.
ريال مدريد يخوض مباراته اليوم ضد فالنسيا وسط غيابات عديدة ضمن صفوفه، حيث يفقد الفريق الملكي جهود كل من،فيرلاند ميندي وإيدين هازارد وخاميس رودريجيز ومارسيلو وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز وماريانو دياز، متابعة البث المباشر لمباريات "الميرينجي" مساء الليلة في الجولة السابعة عشر على kora live.
نتائج آخر 5 مباريات لريال مدريد في الدوري الإسباني:
لم يخسر ريال مدريد في مبارياته الخمسة الأخيرة بالدوري الاسباني، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة وجاءت نتائج مباريات الميرينجي الأخيرة كالتالي:
- ريال مدريد 0 – 0 ريال بيتيس
- ريال مدريد 4 – 0 إيبار
- ريال مدريد 3 – 1 ريال سوسيداد
- ريال مدريد 2 – 1 ألافيس
- ريال مدريد 2 – 0 إسبانيول.
يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءًا عبر قناة bein sports hd 3 بتعليق المعلق المصري علي محمد علي، كما تذاع المباراة عبر القنوات التالية:-
• Match Football 1
• Setanta Sports Euro Asia
• Sport Klub 1 Serbia
• Digi Sport 2 HD Romania
• beIN Sports HD 11 EN
• beIN Sports HD 14 FR
• beIN Sports HD 1 FR
• Digi Sport 1 HD Slovakia
• Cosmote Sport 2 HD
• SuperSport HD 3 alb
• Ziggo Sport Select HD


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ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر الدوري 2020

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