كارلوس سانتوس عن منتدى شباب العالم: فرصة جيدة لتنسيق التعاون بين الدول الأفريقية





قال كارلوس سانتوس، أحد المشاركين في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ومجابهة التحديات المشتركة في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، إن هناك العديد من التحديات المشتركة بشأن الهجرة واللاجئين وأيضًا بالنسبة للأمن، مشيرًا إلى أن الجلسة تعتبر فرصة جيدة لتنسيق التعاون بين الدول الأفريقية.وأضاف "سانتوس"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، على فضائية "DMC"، مساء الأحد: "نحن في الملتقى نتشارك العديد من الفرص ونتحدث عن كيف يمكن للدول أن تجابه وتواجه مسألة الهجرة غير الشرعية".وأوضح أن منتدى شباب العالم تحدث عن الحلول التي قد تكون مفيدة لإدارة الأزمة حتى الآن وأيضا التعامل مع بعض المشكلات التي تمثل الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن المنتدى تناول قضايا مثل كيف يمكن مساعدة الشعوب على تخطي الفقر والتعامل مع تغير المناخ".