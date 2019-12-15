خاص.. المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم المنتخب الأولمبي

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن مفاوضات نادي الزمالك مع كريم العراقي ظهير فريق المصري والمنتخب الأولمبي من أجل التعاقد معه خلفا لحمدي النقاز لاعب الأبيض الذي فسخ تعاقده مع أبناء ميت عقبة بسبب أزمة المستحقات المالية.





حقيقة مفاوضات الزمالك مع ظهير منتخب مصر الأولمبي





وصرح طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بأن النادي الأبيض لم يتقدم حتى الآن بأية عروض رسمية من أجل التعاقد مع كريم العراقي





وعن توقيع الاعب للزمالك قال هاشم " كريم العراقي لم يوقع للزمالك والاعب يحترم مجلس الإدارة والتعاقد سيكون من خلال مجلس الإدارة "





و تابع عضو مجلس الإدارة :" إذا ما تقدم الزمالك بعرض رسمي سيتم عرض الأمر برمته على كابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريقنا ومن ثم سنحدد مصير الاعب كمجلس إدارة "





ترتيب الزمالك والمصري في الدوري المصري





وفي سياق متصل يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات حيث حقق الأبيض الفوز في 4 جولات وتعادل في مواجهة وحيدة وتلقى الفارس الأبيض هزيمة واحدة أمام إنبي ، بينما يأتي المصري في المركز ال11 برصيد 7 من لعب 6 جولات حقق فريق النسور الخضراء الفوز مبارتين وتعادل في واحدة وهُزم في ثلاثة مناسبات .