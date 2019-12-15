Advertisements
Advertisements
Advertisements

فريدة الشوباشي: ما يحدث بمنتدى شباب العالم "معجزة"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:15 م
Advertisements
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
أمنية فوزي
Advertisements
علقت الكاتبة الصحفي فريدة الشوباشي، على منتدى شباب العالم، قائلة: "نعاصر معجزة حقيقية"، مؤكدة أن الشباب قادرين على إزالة السلبيات الموجودة.

وتابعت "الشوباشي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ،: "كأن الشباب كلهم تجمعوا في شاب واحد لا لمنتدى شباب العالم، وأنا عمري ما شوفت كده"، لافتة إلى أن ما يحدث بمنتدى شباب العالم لم يحدث من قبل.

وأضافت أن مصر ترسي مبادئ الإنسانية للعالم كله، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم جعل الشباب يشعرون أنهم صناع المستقبل، وهذا شيء رائع؛ لأن الشباب كانوا مهمشين من قبل، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي لديه وعي عظيم وإيمان حقيقي بالإنسان المصري، ويراهن على الشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم فريدة الشوباشي صناع المستقبل الرئيس السيسي

أخبار تهمك

تابعونا لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الاهلى وحرس الحدود بث مباشر الان (تغطية مباشرة) "0-0" LIVE

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 4 ساعات

Live| بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت بلس (هدف رمضان صبحي)

منذ ساعة و 11 دقيقة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

منذ 11 دقائق

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش ريال مدريد بدون تقطيع match

منذ 17 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت رابط ريال مدريد beIN SPORTS جودة متعددة

منذ 14 دقيقة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

منذ ثلث ساعة

يلا YALLAKORA مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن ahly

منذ ساعة و 8 دقيقة

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

منذ ربع ساعة

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

الآن

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

منذ 33 دقيقة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ ساعتين و 45 دقيقة

يلا شووت AHLI مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLI

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"قبل انطلاقه بأيام".. البرلمان يشيد بمنتدى شباب العالم.. ويؤكد: يتيح الفرصة لتبادل الأراء

رئيس حماة وطن: منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الرؤى من مختلف دول العالم

وزير الرياضة: منتدى شباب العالم يحمل العديد من الرسائل للعالم أجمع (فيديو)

إعلامي أمريكي: الرئيس السيسي يلهم الجميع بخطاباته في منتدى شباب العالم

تامر شلتوت يقدم تغطية خاصة لمنتدى شباب العالم في "صباح الخير يا مصر" (صور)

ملك قبيلة بإفريقيا: منتدى شباب العالم أعطى فرصة لتبادل الأفكار والتعلم من القادة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر REAL TODAY كورة لايف bein SPORT الريال NOW

يلا Real Madrid شووت مشاهدة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر Real NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الريال NOW

09:30 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا شوت Real مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الريال رابط NOW

09:13 م

يلا شوت bein SPORT مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

09:48 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status