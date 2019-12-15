فريدة الشوباشي: ما يحدث بمنتدى شباب العالم "معجزة"

علقت الكاتبة الصحفي فريدة الشوباشي، على منتدى شباب العالم، قائلة: "نعاصر معجزة حقيقية"، مؤكدة أن الشباب قادرين على إزالة السلبيات الموجودة.



وتابعت "الشوباشي"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ،: "كأن الشباب كلهم تجمعوا في شاب واحد لا لمنتدى شباب العالم، وأنا عمري ما شوفت كده"، لافتة إلى أن ما يحدث بمنتدى شباب العالم لم يحدث من قبل.



وأضافت أن مصر ترسي مبادئ الإنسانية للعالم كله، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم جعل الشباب يشعرون أنهم صناع المستقبل، وهذا شيء رائع؛ لأن الشباب كانوا مهمشين من قبل، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي لديه وعي عظيم وإيمان حقيقي بالإنسان المصري، ويراهن على الشباب.

