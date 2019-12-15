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صبا مبارك تشكر جمهورها على "السوشيال ميديا" لهذا السبب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:54 م
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صبا مبارك
صبا مبارك
شيماء فوزى
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شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، صورة لها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة شتوية رقيقة حيث كانت ترتدي بلوفر أسود وشعر منسدل ومكياج هادئ وشكر أسفل الصورة متابعيها الذي يصل عددهم على الإنستجرام الخاص بها إلى ثلاثة مليون متابع.

حيث كتبت "صبا"، أسفل الصورة "كمان سنة مرقت فيها بكل الحلو والصعب الي فيها والي الجاي ان شاء الله احلى شكرا 3 million على كل شي ❤️".

وجاءت التعليقات متفاعلة مع صبا فالبعض تمنى لها السعادة والبعض أعجب بإطلالتها وكانت بعض التعليقات كالتالي "الله يكتبلك النصيب الحلو بكل شيء"، "شنو هالجمال".

من أشهر أعمال صبا مبارك في مصر مسلسل "حكايات بنات"، بكل اجزاءه الذي حقق نجاح وقبول كبير، وفيلم"بنتين من مصر"، ومسلسل طايع" الذي مثلت فيه دور فتاة صعيدية، ومسلسل"شربات لوز"،وتميز أداء"صبا" بالبساطة التلقائية فأصبحت من الممثلات المحبوبات والنجمات فى مصر.
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