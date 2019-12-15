أردوغان: سنغلق قاعدة إنجيرلك الجوية إذا لزم الأمر

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإغلاق قاعدة إنجيرلك الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية إذا لزم الأمر.





وأكد أردوغان، خلال تصريحاته، مساء الأحد، أنه سيقدم كل الدعم اللازم لحكومة الوفاق في ليبيا، موضحا أن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة إذا تلقت دعوة لإرسال جنود إلى ليبيا.

وشدد أردوغان على أن الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا تمت وفق أطر القانون الدولي.

وأضاف أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها.

وصرح خلال المقابلة، بأن الاتفاق البحري في المتوسط مع حكومة الوفاق في ليبيا يزعج اليونان لكنه يحمي الحقوق التركية.

وبين الرئيس أن لا وجود لاتفاق نهائي على موارد شرق المتوسط دون مشاركة تركيا، قائلا إن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق المتوسط.