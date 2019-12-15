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الثلاثاء.. هاني رمزي ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:49 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
هبة أحمد
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يحل الفنان هاني رمزي، ضيفًا مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

حيث نشرت إسعاد، صورة لها من كواليس البرنامج، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت في الصورة وهي برفقة الفنان هاني رمزي.

وعلقت إسعاد على الصورة قائلة :"استنوا حلقة ممتعة كلها ضحك و حاجات حلوة لأن ضيفي هيكون هاني رمزي، يوم الثلاثاء الساعة ١١ مساءً على Dmc.

ويُعد برنامج "صاحبة السعادة"من البرامج المصرية الناجحة، و تقوم فكرته على استضافة ضيوف مختلفين من الفنانين وصناع الموسيقي، ونجوم الرياضة ، بالإضافة إلى دعم المُنتجات المصرية، وكيفية تسويقها.

وعلى صعيد آخر، فازت الفنانة إسعاد يونس بجائزتين، من قبل إدارة مجلة الدير جيست لعام2019، وحصدت إسعاد من خلال تصويت الجمهور على جائزة أفضل برنامج للموسم الخامس عن برنامج "صاحبة السعادة"، كما حصدت على جائزة أفضل مذيعة لعام2019.

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان هانى رمزي برنامج "هاني في الألغام"، والبرنامج عُرض في شهر رمضان الماضي علي شاشة الحياة،وهو من إنتاج محمد عبدالحميد ووائل علي.
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