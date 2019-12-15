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البرازيل تتعهد بنقل سفارتها إلى القدس في 2020

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:46 م
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بوابة الفجر
نها محمد
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن نجل رئيس البرازيل، أكد له أن بلاده ستتبع خطى الولايات المتحدة وستقوم بنقل سفارتها إلى القدس العام المقبل.

وفي وقت سابق، فقد أشار رئيس البرازيل جايير بولسونارو إلى أنه يعتزم نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لكن مسؤولين كبارا نفوا ذلك لاحقا خوفا من الإضرار بعلاقات البرازيل التجارية مع الدول العربية.

إلا أن البرازيل فتحت مقرا لبعثتها التجارية في القدس هذا العام.

من جانبه صرح عضو البرلمان إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، لأعضاء البعثة التجارية إن والده أكد له قبل سفره "الالتزام بنقل السفارة إلى القدس"، ولم يذكر نجل الرئيس موعدا لذلك.

إلا أن نتنياهو أصدر بيانا في وقت لاحق ذكر فيه أنه التقى مع نجل الرئيس البرازيلي الذي أبلغه "بالالتزام بنقل سفارة البرازيل إلى القدس خلال عام 2020". بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجماع دولي واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017 ثم نقل السفارة الأمريكية إليها في مايو/أيار 2018.

وترى معظم القوى العالمية أن وضع القدس يجب أن يتحدد في إطار عملية سلام مع الفلسطينيين.

 

 

 

 

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