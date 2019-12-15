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عاوز اتجوز: "كلمة السر في محاولة شاب الإنتحار في الدقهلية"

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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ادعى شاب الانتحار بالقفز من أعلى كوبري منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، لمروره بخلافات أسرية مع والده، إذ يرغب في الزواج وأبيه رافض مساعدته.

وبالفحص تبين أن الشاب يدعى "علاء. م.م"، 23 عامًا، وشهرته "علاء بلاطة"، وأنه ادعى محاولته الانتحار بالقفز من أعلى الكوبري للضغط على أبيه لأنه يرغب في مساعدته والتقدم لخطبة فتاة محددة للزواج بها، أبيه يرفض، حيث قفز في المياه وسبح قليلا أسفل الكوبري ثم خرج.

ونجح الأهالي في تهدئته واقتاده إلى مقهى للتفاوض معه ومحاولة الوصول لحل بينه وبين أبيه، وتبين أن سبب رفض الأب أن نجله دائم الخلافات ومثير للمشاكل مع آخرين.
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