تنفيذ قرارات إزالة لـ 3 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)



وحسب بيان لحي شرق الإسكندرية، فإن الحملة بدأت بالتوجه للعقار الكائن 9 شارع بن جرير متفرع منطقة الظاهرية، حيث تم تسليم العقار لمقاول الهدم بأزالة الدور الخامس عشر والسادس عشر العلويين وجزء بالدور السابع عشر العلوي اعمال متكامله وقطع جزء اعمال متكامله لشقه بالدور الرابع عشر وقطع جزء شقه بالدور الثالث عشر العلويين اعمال متكامله وكذلك ازاله حوائط داخليه لبعض الشقق بأدوار مختلفة.



كما توجهت الحملة للعقار الكائن ٦٣٣ طريق الحريه منطقة جناكليس أبراج الزراعين، وقد تمكنت اللجنة من تنفيذ القرار رقم ١٥٩٣ لسنه ٢٠١٧ وتم ازاله جدار فاصل بالممر الخلفي للدور السادس العلوي وكذلك ازاله قاطوعين مع باب الشقه بنفس الدور.



كما توجهت الحملة أيضًا للعقار الكائن٨٦ شارع الفتح باكوس لتنفيذ قرار الازاله رقم ٣٢٧٣ لسنه٢٠١٦ عباره عن استقطاع جزء من منور العقار بالدور الاول العلوي وضمه لشقه بنفس الدور وتم التنفيذ في الحال.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات البناء.

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، اليوم الأحد، حملة مكبرة على المباني المخالفة، حيث أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات إزالة.