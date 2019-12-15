يلا AHLI شووت مشاهدة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر Ahly NOW كورة لايف RAMADAN MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق الأهلي ضد حرس الحدود اليوم الأحد 15 ديسمبر YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز YALA SHOOOT PLUS وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط.

يلا شوت موعد مباراة حرس الحدود ضد الاهلي :-

وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق حرس الحدود في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود YALA KOORA :-

وستذاع مباراة النادي الاهلي ضد حرس الحدود عبر قناة أون سبورت الرياضيه وتايم سبورت وقناة النايل رياضة عبر قمر النايل سات YALA LIVE ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة وتحقيق المزيد من النقاط وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.

كورة ستار ويدخل النادي الاهلي مع مدربه السويسري رينيه فايلر للمحافظة على سجله هذا الموسم خالي من الاخفاقات حيث حقق الفريق خمس انتصارات من 5 مباريات في البطولة المحلية، بينما خسر الفريق في مواجهة وحيدة مع فايلر ضد فريق النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس بدوري أبطال أفريقيا BEIN MATSH.







