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انطلاق المشروع القومي لاكتشاف المواهب في اجازة نصف العام الدراسي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:44 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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كشف عمرو مهنا ممثل الشركة الهولندية المتعاقدة مع وزارة الشباب والرياضة على اكتشاف المواهب الكروية في مصر تفاصيل المشروع القومي لاكتشاف الموهبين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا ان المشروع القومي العملاق سيبدأ مع بدء اجازة نصف العام الدراسي، والذي سيمنح فرصة لاكثر من مليوني ونصف مليون طفل وشاب مصري علي مدي الخمس سنوات القادمه من تحقيق حلمه الكروي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مهنا ممثل شركة ستار لاب الهولندية في مصر، وحضره الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وهو المؤتمر الذي شهد توقيع الكابتن احمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، والكابتن عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق علي عقود المشاركة في المشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية.

وفي بداية المؤتمر نقل حداد تحيات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحضور، وكيف ان الدولة تمنح هذا المشروع الوطني كل الدعم، وفقا للرؤية السياسية للدولة المصرية في البحث عن المواهب في كل المجالات.. وهو ما جعل الوزارة تتحمس لمثل هذا المشروع بالتعاون والمشاركة مع خبراء اجانب.

ومن جانبه اكد عمرو مهنا ان المشروع القومي يستهدف البحث عن مواهب في كرة القدم من بين مليوني ونصف المليون طفل وشاب، علي مدار 5 سنوات بواقع 500 الف موهبه كل عام، سيتم منحهم فرصة للاختبار امام مجموعة من الخبراء والمدربين المصريين والاجانب خلال فترة اجازة نصف العام الدراسي، في كل محافظات مصر، علي ان يتم في النهاية انتقاء افضل 500 موهبه ستحظي برعاية كبيرة علي ان يتم في النهاية تقديم 120 موهبة حقيقية يتم ثقلها في دول اوروبية مثل هولندا وانجلترا وبلجيكا، علي ان تكون هذه المواهب نواه لكل المنتخبات الوطنية في كافة المراحل السنية.

ولفت مهنا ان تم حتي الان تخصيص 16 نادي ومركز شباب لاختبار المواهب فيها موزعه علي القاهرة الكبري، والصعيد، ومنطقة القناة، والاسكندرية ووسط الدلتا، مشيرا انه تم فتح اكثر من موقع الكتروني لاستقبال رغبات الموهوبين من كل مدن ومحافظات مصر، علي ان يكون خوض الاختبارات بمقابل مادي زهيد جدا يتراوح من بين 100 و60 جنيها، وهو ما ينفي ان يكون المشروع علي غرار اكاديميات الكرة الخاصة التي تهدف الي الربح المادي، فيما يحصل كل موهبه علي " فانله رياضية " يخوض به الاختبارات يحمل شعار الحملة القومية لاكتشاف المواهب.
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