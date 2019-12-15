أحمد موسى عن كلمة "أبو الغيط" في منتدى شباب العالم: منتهى القوة



وخلال حديثه رفض أبو الغيط، مصطلح الربيع العربي، الذي جرى إطلاقه على بعض الدول التي شهدات ثورات مؤخرا.



وقال: "قتل حوالي ٥٠٠ ألف سوري، ونزوح ٦ملايين سوري، وهدم دولة مثل ليببا، وتأثيرات رهيبة على المدن السورية والليبية والعراقية، وعودة الكوليرا وشلل الأطفال فى اليمن، يؤكد أن هذا ليس بالربيع العربي".



وقال: "قتل حوالي ٥٠٠ ألف سوري، ونزوح ٦ملايين سوري، وهدم دولة مثل ليببا، وتأثيرات رهيبة على المدن السورية والليبية والعراقية، وعودة الكوليرا وشلل الأطفال فى اليمن، يؤكد أن هذا ليس بالربيع العربي".

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكلمة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في فعاليات جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مشيرًا إلى أن "ابو الغيط" تحدث بوضوح وسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية ولم يستخدم الطرق الدبلوماسية.وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدي البلد"، مساء الأحد، أن "أبو الغيط" لخص ما حدث في 2011 في جمل صغيرة ورسائل قوية.هذا وقد شارك أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في فعاليات جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.