ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

حقق نادي مانسشتر سيتي بقيادة الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق فوزا كبيرا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي آرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.





وشهدت المباراة سيطرة تامة من نادي مانشستر سيتي طوال أحداث المباراة حيث سجل كيفين دي بروين الهدف الأول ثم أضاف اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج وسجل اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثالث لتنتهي المباراة بهزيمة قاسية لنادي أرسنال علي ارضه ووسط جماهيره.





ويقدم لكم موقع " الفجر الرياضي " قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد نهاية مباراة ارسنال و مانشستر سيتي :





1- جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي 16 هدف.

2- تامي أبراهام مهاجم نادي تشيلسي برصيد 11 هدف.

3- بيير إيميريك أوباميانج لاعب آرسنال برصيد 11 أهداف.

4- ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد 10 أهداف.

5- تيمو بوكي مهاجم نادي نورويتش سيتي 10 أهداف.

6- سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي 9 أهداف.

7- محمد صلاح لاعب نادي ليفربول 9 أهداف.

8- ساديو ماني لاعب نادي ليفربول 9 أهداف.

9- هاري كين مهاجم نادي توتنهام برصيد 9 أهداف.

10- رحيم ستيرلينج لاعب نادي مانشستر سيتي برصيد 9 أهداف