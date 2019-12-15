Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:36 م
Advertisements
فاردي
فاردي
علي ماهر حلمى
Advertisements
حقق نادي مانسشتر سيتي بقيادة الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق فوزا كبيرا خارج ارضه علي حساب نظيره نادي آرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من نادي مانشستر سيتي طوال أحداث المباراة حيث سجل كيفين دي بروين الهدف الأول ثم أضاف اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج وسجل اللاعب الدولي البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثالث لتنتهي المباراة بهزيمة قاسية لنادي أرسنال علي ارضه ووسط جماهيره.

ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد نهاية مباراة ارسنال و مانشستر سيتي :

1- جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي 16 هدف.
2- تامي أبراهام مهاجم نادي تشيلسي برصيد 11 هدف.
3-  بيير إيميريك أوباميانج لاعب آرسنال برصيد 11 أهداف.
4-  ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد 10 أهداف.
5-  تيمو بوكي مهاجم نادي نورويتش سيتي 10 أهداف.
6-  سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي 9 أهداف.
7-  محمد صلاح لاعب نادي ليفربول 9 أهداف.
8-  ساديو ماني لاعب نادي ليفربول 9 أهداف.
9-  هاري كين مهاجم نادي توتنهام برصيد 9 أهداف.
10- رحيم ستيرلينج لاعب نادي مانشستر سيتي برصيد 9 أهداف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ضد واتفورد مانشستر سيتي فاردي

أخبار تهمك

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السيتي وأرسنال بدون تقطيع match

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت AHLI مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي رابط NOW

منذ أقل من ساعتين

تابعونا لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الاهلى وحرس الحدود بث مباشر الان (تغطية مباشرة) "0-0" LIVE

منذ ساعة و 23 دقيقة

Live| بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت بلس (هدف رمضان صبحي)

منذ ثلث ساعة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 9 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

منذ ساعتين و 44 دقيقة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلى NOW

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الثاني.. بث مباشر مباراة الاهلى وحرس الحدود "0-0" (تغطية مباشرة) RAMADAN SOBHY

منذ أقل من نصف ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر AHLI TODAY كورة لايف ON SPORTالأهلي NOW

منذ ساعتين و 21 دقيقة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نورويتش في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

ترتيب هداف الدورى الانجليزى 2020/2019 بعد انتهاء الجولة العاشرة من البريميرليج

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر AHLI TODAY كورة لايف ON SPORTالأهلي NOW

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا شوت AHLI مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي رابط NOW

07:07 م

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

07:52 م

يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلى NOW

07:48 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status