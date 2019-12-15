الأرصاد تنشر بيانًا عن الطقس حتى الأربعاء المقبل

حالة الطقس الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019



حالة الطقس الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر



حالة الطقس الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2019



يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلا، حيث تقل الرؤية في الشبورة صباحًاعلى مناطق من شمال البلادحتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، توقعات الأحوال الجوية، في بيان لها، بداية من الغد الإثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2019.تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها، وتهدأ الرياح، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وشمال سيناء، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافىء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ويصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة جهة الشرق، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.