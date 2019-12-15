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5 مواجهات قوية بالجولة الـ 8 لمجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:34 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الإثنين 5 مباريات قوية ومرتقبه ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية ( مجموعة القاهرة والقناة) في دوري القسم الثاني .


1- النصر مع القناة

يستضيف فريق النصر صاحب المركز السادس بقيادة سيد عيد برصيد 10 نقاط فريق القناة وصيف المجموعة بقيادة حمزه الجمل برصيد 12 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز القناة على فريق الزرقا بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل فريق النصر مع فريق المريخ بهدفين لكل منهما.

2- جمهورية شبين مع المريخ

يلتقي فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثالث بقيادة محمد الرشيدي برصيد 12 نقطة مع فريق المريخ صاحب المركز العاشر بقيادة محمد ياسين برصيد 5 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل جمهورية شبين مع النجوم بهدف لكل منهما وتعادل المريخ مع النصر بهدفين لكل منهما.

3- الداخلية مع النجوم

على ملعب نادى السكة الحديد يلتقي فريق الداخلية صاحب المركز السابع بقيادة هشام زكريا برصيد 9 نقاط مع فريق النجوم صاحب المركز الخامس بقيادة سعد فاروق بعد إقالة رمضان السيد برصيد 10 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل الداخلية مع منتخب السويس بدون أهداف وتعادل فريق النجوم مع فريق جمهورية شبين بهدف لكل منهما ٠

4- بتروجت مع كوكاكولا

على ملعب بتروسبوت يواجه فريق بتروجت صاحب المركز الثامن بقيادة علاء عبد العال نظيره فريق كوكاكولا صاحب المركز التاسع بقيادة ممدوح عبد الحي، ويدخل الفريقان يدخل اللقاء برصيد 9 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية تعادل بتروجت مع فريق منتخب السويس 0-0 وتعادل كوكاكولا مع فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

5- الزرقا مع الترسانة

يلتقي فريق الزرقا صاحب المركز الأخير بقيادة عطيه صابر برصيد نقطتين مع فريق الترسانة صاحب المركز قبل الأخير بقيادة محمد صلاح برصيد 3 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية خسارة الزرقا من القناة بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل الترسانة مع بتروجت بدون أهداف.

وتختتم منافسات الجولة يوم الأربعاء بلقاء سيراميكا مع منتخب السويس، على ملعب استاد السويس الجديد، حيث يدخل فريق سيراميكا كليوباترا المتصدر اللقاء بقيادة هيثم شعبان برصيد 17 نقطة فريق منتخب السويس صاحب المركز الرابع بقيادة ياسر مصطفى برصيد 11 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية تعادل سيراميكا مع فريق كوكاكولا بهدف لكل منهما، وتعادل فريق منتخب السويس مع فريق الداخلية بدون أهدا.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 17 نقطة
2- القناة 12 نقطة
3- جمهورية شبين 12 نقطة
4- منتخب السويس 11 نقطة
5- النجوم 10 نقاط
6- النصر 10 نقاط
7- الداخلية 9 نقاط
8- بتروجت 9 نقاط
9- كوكاكولا 9 نقاط
10- المريخ 5 نقاط
11- الترسانة 3 نقاط
12- الزرقا نقطتين

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