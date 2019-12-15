شاهد.. إسعاد يونس في أحدث إطلالتها عبر "إنستجرام"

تشارك الفنانة القديرة إسعاد يونس، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر يونس، صورة لها أثناء تكريمها فى مهرجان وشوشة، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



ظهرتإسعاد، مرتدية فستان اوف وايت، فرو ذات أكمام طويلة، اعتمدت تسريحة شعر مختلفة وحذابة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، حيث اهتمت بالاكسسورات وارتدت خاتم فضى، وسلسلة فضى.



وعلقت الفنانة القديرة إسعاد يونس، على الصورة:"من حفل تكريم وشوشة "حيث نالت على العديد من الإعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة القديرة إسعاد يونس الدرامية: شاركت الفنانة إسعاد يونس، فى بطولة مسلسل" لهفة" كما شارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن منهم، دينا سمير غانم، سمير غانم، محمد سلام، على ربيع، دلال عبد العزيز، اخراج معتز التونى، تأليف أمير طعيمة .