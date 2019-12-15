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الرئيس الجزائري الجديد يؤدي اليمين قبل نهاية الأسبوع

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
وكالات
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أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، أن عبد المجيد تبون الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، سيؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.



وأوضح أن تبون سيباشر مهامه الرئاسية مع مطلع الأسبوع المقبل.



وتقدم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية للمجلس الدستوري.



وتنص المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن المجلس الدستوري لديه مهلة 10 أيام من ايداع محاضر اللجان الانتخابية لإعلان قراره النهائي.

وفاز تبون من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي جرت الخميس الماضي بحصوله على 58.15% من أصوات الناخبين؛ أي ما يعادل 4 ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً ليصبح الرئيس الثامن للبلاد.
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