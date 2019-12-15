الرئيس الجزائري الجديد يؤدي اليمين قبل نهاية الأسبوع

أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر، أن عبد المجيد تبون الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، سيؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.







وأوضح أن تبون سيباشر مهامه الرئاسية مع مطلع الأسبوع المقبل.







وتقدم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، تقريرها النهائي حول الانتخابات الرئاسية للمجلس الدستوري.







وتنص المادة 148 من القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، على أن المجلس الدستوري لديه مهلة 10 أيام من ايداع محاضر اللجان الانتخابية لإعلان قراره النهائي.



