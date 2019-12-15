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الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلى ضد حرس الحدود اليوم NOW

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كورة أونلاين، حيث سيكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أمام اختبار قوي، حينما يواجه فريق الحدود بقيادة طارق العشري المدير الفني، الطامح لحصد الفوز للتواجد بمنطقة وسط الجدول والابتعاد قليلًا عن المتنافسين على الهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني، KORA ONLINE، فايلر يتطلع للعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وخطفها من أنياب ذئاب الجبل صاحب الصدارة بفارق نقطة.

كورة جول الأهلي يرغب في مواصلة انتصاراته بالدوري المحلي، بعدما حقق العلامة الكاملة في جميع المباريات التي خاضها منذ بداية الموسم، KORA GOAL، فايلر يرغب في مواصلة الانتصارات المتتالية بالدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد وحرس الحدود بالدوري العام

وتُقام مباراة الأهلي ضد حرس الحدود على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد حرس الحدود بالدوري العام

وتُذاع مباراة الأهلي حرس الحدود، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الأهلي يستضيف حرس الحدود، KORA PLUS على ملعب القاهرة الدولي بالدوري المصري.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

كورة حصري حيث يدخل الأهلي المباراة وهو محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 10 نقاط، KORA7ASRY الأهلي يستضيف حرس الحدود بالدوري الممتاز.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط يلاشووت بلس بدون تقطيع YALL SHOOT PLUS وبدون أي إعلانات.

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