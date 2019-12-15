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مانشستر سيتي يهين أرسنال بثلاثية في لندن بالدوري الإنجليزي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:29 م
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دي بروين
دي بروين
احمد عصام
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حقق فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا فوزا كبيرا على حساب فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال :-
وسجل اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين هدف فريق مانشستر سيتي الأول في المباراة بالدقيقة الثانية، بينما عزز رحيم سترلينج النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 15، واختتم دي بروين أهداف المباراه في الدقيقة 40 قبل نهاية الشوط الأول.

ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-
ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفارق 4 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي تعادل مع فريق نوريتش سيتي بالأمس بنتيجة هدف لكل فريق.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 49 نقطة بعد الفوز الأخير الذي حققه على حساب فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.

وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا على فريق ولفرهامبتون اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل فريق مانشستر يونايتد مع منافسه فريق إيفرتون بنتيجة هدف لكل فريق.
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الكلمات المفتاحية

مان يونايتد ضد إيفرتون مان سيتي وارسنال مان سيتي ارسنال

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