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"الشوط الثاني الآن" مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر (لحظة بلحظة) الأهلي 0-0 حرس الحدود

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:25 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يستعد النادي الأهلي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود اليوم الأحد 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من دور المجموعات من بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم بالدوري المصري
وستلعب مباراة النادي الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره نادي حرس الحدود اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الأهلي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم بالدوري المصري
وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA LIVE ضد نظيره نادي حرس الحدود اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق مؤمن حسن وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق حاتم بطيشه.
بث مباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم بالدوري المصري
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي حرس الحدود اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي حرس الحدود اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز
ويحتل النادي الأهلي KORA STAR المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
بينما يتواجد نادي حرس الحدود YALLA SHOOT في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها الفريق حتى الآن.


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