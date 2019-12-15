الدوري المغربي| الرجاء البيضاوي يقع في فخ التعادل السلبي

سقط فريق الرجاء البيضاوي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه سريع وادي زم اليوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة وأهدر نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري المغربي.





ورفع الرجاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع بترتيب المسابقة، ومازال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة، فيما ارتفع رصيد سريع وادي زم إلى ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.





وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفيا بالحصول على نقطة وحيدة.