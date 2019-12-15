تعرف على موعد عزاء الفنان الراحل حسن عفيفي

أعلنت ياسمين، نجلة الفنان الراحل حسن عفيفى عن موعد عزاء والدها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتبت ياسمين، منشورًا قالت فيه :"رحل عن عالمنا اليوم أبي وحبيبي وصديقي وملهمي، رحلت اليوم ولكن ستظل حيًّا في قلبي حتي أن ألقاك".



وتابعت ياسمين قائلة: "صلاة الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء يوم الثلاثاء ١٧-١٢ بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة، إن لله وإنا إليه راجعون".



يُشار أنَّ الفنان حسن عفيفي، رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق15 ديسمبر.



والجدير بالذكر أنَّ الفنان الراحل حسن عفيفى بدأ حياته عارضًا بفرقة رضا، وقام بالمشاركة في العديد من الأفلام السينمائية من أشهر هذه الأفلام : "غرام فى الكرنك"، "فتاة الاستعراض"، "اجازة نصف السنة" ، ثم اعتزل التمثيل، وعمل مصممًا للاستعراضات، ومن أهم أعماله الفوازير التي قام بتقديمها مع كبار النجوم.

