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يوفنتوس يفوز على أودينيزي ويتصدر الدوري الإيطالي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:24 م
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بوابة الفجر
وكالات
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حقق نادي اليوفنتوس فوز غالي على أودينيزي 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السادسة عشر من المسابقة، وانتزاع صدارة الدوري الايطالي.

كما شهدت أيضا هذه الجولة تعادل فيرونا مع تورينو 3-3 وميلان مع ساسولو سلبيا وفوز بولونيا على أتالانتا 2 - 1.

وسجل رونالدو هدفين في فوز فريقه في الدقيقتين التاسعة و37، فيما سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف أودينيزي إيناسيو بوسيتو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام إنتر ميلان الذي يواجه مضيفه فيورنتينا في وقت لاحق من اليوم، وتوقف رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 3-3 على المباراة التي جمعت فيرونا بضيفه تورينو.

وسجل أهداف فيرونا جيامباولو باتزيني في الدقيقة 69 من ركلة جزاء وفليريو فيري في الدقيقة 76 وماريوز ستيبنسكي في الدقيقة 84، فيما سجل أهداف تورينو كريستيان انسالدي (هدفين) في الدقيقتين 36 ، 61 وأليكس بيرينجور في الدقيقة 55.

ورفع فيرونا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر كما رفع تورينو رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت ميلان بضيفه ساسولو.

ورفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، كما رفع ساسولو رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز بولونيا على أتالانتا 2 - 1.

وسجل هدفي بولونيا رودريجو بالاسيو في الدقيقة 12 وأندريه بولي في الدقيقة 53، فيما سجل هدف أتالانتا روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة طرد دانيلو لارانجييرا لاعب بولونيا في الدقيقة 88.

ورفع بولونيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد أتالانتا عند 28 نقطة في المركز السادس.
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