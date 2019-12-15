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ننشر تكاليف إصلاح كوبري المنصورة بالمنيا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:25 م
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اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
أحمد الخميسي
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وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، علي اعتماد مبلغ 3 مليون جنيه لإحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم من (نشاط كباري) للمشروعات المركزية بخطة العام المالي 2019-2020.

وجه المحافظ مديرية الطرق والنقل بالمنيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقتٍ ممكن تيسيرا على المواطنين، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة فى التنفيذ.

وكانت مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، قد أعلنت إغلاق كوبرى المنصورة القديم نظرًا للقيام بأعمال صيانة بصفة مؤقتة، حفاظًا على سلامة المواطنين لحين الانتهاء من العمل، علما بأنه سيتم استخدام طريق كوبري المنصورة الجديد كبديل في الوقت الحالي.
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الكلمات المفتاحية

كوبري المنيا اللواء أسامة القاضي 2020

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