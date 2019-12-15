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وزارة الحج والعمرة السعودية: مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن أكثر الدول خروجا للمعتمرين بـ 53 ألفاَ و962 معتمرا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:19 م
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وزارة الحج والعمرة السعودية
وزارة الحج والعمرة السعودية
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إصدار 2,031,751 تأشيرة عمرة ونحو 1,566,754 معتمر يصلون إلى المملكة.. 

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة لوزارة الحج والعمرة السعودية، صدور 2,031,751 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم ١٤٤١هـ وحتى 15 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,566,754 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,221,304 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة. 

وكشفت الاحصائية أن مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن أكثر الدول خروجاً للمعتمرين بـ 53 ألفا و962 معتمراً، وأن المملكة استقبلت مليوناً و501 ألف و673 معتمراً عبر الرحلات الجوية، و65 ألفا و63 معتمراً عن طريق النقل البري، و18الف معتمراً عن طريق العبارات البحرية، حيث تصدرت دولة باكستان قائمة الدول الأكثر خروجاً للمعتمرين بـ 411 ألفا و140 معتمراً يليها إندونسيا بـ 368 ألفا و193 معتمراً، ثم الهند بـ221 ألفاً و956 معتمراً ثم ماليزيا بـ 97 ألفاً و709 معتمرين ثم تركيا بـ 65 ألفا و83 معتمراً.

واحتلت مصر بـ 53 ألفا و962 معتمراً، المركز السادس وفى المركز السابع بنجلاديش 47 ألف 962 معتمراً، ويليها الجزائر 45 ألف 950 معتمراً، ثم الامارات 29 ألف 544 معتمراً، ثم دولة الأردن 23 ألف 926 معتمراً.
وزارة الحج والعمرة السعودية: مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن أكثر الدول خروجا للمعتمرين بـ 53 ألفاَ و962 معتمرا
وزارة الحج والعمرة السعودية: مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن أكثر الدول خروجا للمعتمرين بـ 53 ألفاَ و962 معتمرا
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