نعيم دين يتوج بلقب الفردي بالبطولة العربية للجولف .. ومنتخب الفراعنة وصيف الفرق

اثبت شباب منتخب مصر الوطنى الاول للجولف انهم رجال بعدما نجحوا فى حصد ميداليتين ذهبية وفضية فى البطولة العربية رقم 39 للرجال التى اختتمت منافساتها بمدينة مراكش بالمغرب .





لقن لاعبنا الواعد دين نعيم لاعبو المنتخب المغربى اسوط الاطلسى درسا قاسيا فى فنون الجولف على مدار ايام البطولة الاربعة وحصل على الميدالية الذهبية والمركز الاول فى منافسات الفردى متفوقا على اصحاب الارض المغاربة او نسور قرطاج التوانسة او نجوم البحرين وجميعهم تراجعوا امامه للخلف فى الجولتين الثالثة والرابعة ولم يتمكنوا من اللحاق به رغم انهم كانوا يسبقونه فى الجولتين الاولى والثانية .





وسدد لاعب الفراعنة دين نعيم الشهير ب (دينوووو) 274 ضربة مسجلا 14 ضربة تحت المعدل وبفارق اربع ضربات عن المغربى دهمان سفيان صاحب المركز الثانى وتبعهما ثالثا المغربى ايضا راوزى عثمان 279 ضربة .





وفى منافسات الفرق كان نجوم فراعنة الجولف ممدوح الشيخ ودين نعيم وماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز على قدر المسئولية وحصلوا على الميدالية الفضية والمركز الثانى خلف المنتخب المغربى الذى جاء فى المركز الاول وحصد الذهب .





ودارت الصراع فى منافسات الفرق على المركز الثانى لاسيما وان المنتخب المغربى حسم موقفه فى الصدارة والذهب بعد الجولة الثالثة ورغم تراجع منتخبنا للمركز الخامس بعد انتهاء الجولة الثانية الا ان نائب رئيس اتحاد الجولف ورئيس البعثة تيمور ابو الخير و عضو مجلس الادارة والكابتن الفنى المهندس غسان قبانى تمكنا من تهدئة اللاعبين نفسيا وعصبيا واعادة تحفيزهم مجددا لينطلق الفراعنة مرة اخرى فى الجولة الثالثة ويقفزون للمركز الثانى الذى حافظوا عليه فى الجولة الرابعة والاخيرة رغم شراسة المنافسة مع نسور قرطاج الذين احتلوا الترتيب الثالث بفارق سبع ضربات ثم السعودية الرابع والبحرين الخامس .





وقدم رئيس اتحاد الجولف المهندس ايمن حسين واعضاء المجلس ماهر وهيب والمهندس عز عجمية و المهندس خالد الصيرفى ومحمد عطاالله التهنئة للفريق واشادوا جميعا بالجهد المبذول وعودتهم القوية لساحة الجولف العربية .