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«كورة ستار Ahly» مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Hussien رابط الاهلي مباشر متعددة NOW

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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الاهلي ضد حرس الحدود
الاهلي ضد حرس الحدود
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مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019| شاهد بث مباشر مباريات الأهلي (كورة لايف)، رابط شغال (يلاشوت حصري) لمباريات الدوري المصري الممتاز 2019 -2020، تابع المارد الأحمر في مواجهة قوية مساء الليلة على رابط الأسطورة بث مباشر بدون تقطيع، حيث يلتقي الأهلي والحرس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.
متابعة البث المباشر cool kora لمباراة الأهلي وحرس الحدود والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة عبر شاشة قناة أون سبورت الفضائية، وعلى قناة تايم سبورت التردد الأرضي والفضائي، كما يمكن متابعة بث مباشر يناسب جميع السرعات عبر موقعنا الفجر الرياضي بدون تقطيع.
شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري kora2day، متابعة المواجهة المرتقبة بين المارد الأحمر والفريق العسكري في الجولة الثامنة من الايجيبشن ليج اليوم الأحد، على أعرق ستادات القارة السمراء ستاد القاهرة الدولي، مشاهدة بث مباشر kora ha7sry مباريات الأهلي بشكل حصري ومباشر على youtube.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، ويأتي خلف فريق المقاولون العرب متصدر ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.
مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم، حيث يتوقع أن يبدأ رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر مباراة الليلة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان.
خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.
ويتسلح الأهلي في مباراته ضد حرس الحدود اليوم (yalla live) بالتفوق التاريخي على الفريق العسكري حيث تقابل الفريقين في 33 مباراة سابقة، فاز الأحمر في 25 مباراة، وخسر 4 مباريات، وتعادل في مثله، ويسعي لمواصلة تفوقه بالفوز في لقاء اليوم وانتزاع الصدارة من ذئاب الجبل، مشاهدة بث مباشر على رابط الأسطورة liv7hd.



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