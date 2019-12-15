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العاهل المغربي يهنئ تبون ويدعو لصفحة جديدة مع الجزائر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:59 م
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العاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس
وكالات
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تقدم العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، بخالص التهاني للرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون، داعيا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. 

ووفق وكالة الأنباء المغربية، قال الملك محمد السادس في برقية تهنئة لـ"تبون": "على أثر انتخابكم رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية". 

وأضاف عاهل المغرب في رسالته: "وإذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري". 

وتشهد العلاقات بين البلدين توترات وخلافات خلال السنوات الأخيرة، إبان حكم الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي تنحى عن الحكم إثر احتجاجات شعبية واسعة في الثاني من أبريل الماضي.

وفاز تبون من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي جرت الخميس الماضي بحصوله على 58.15% من أصوات الناخبين؛ أي ما يعادل 4 ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً ليصبح الرئيس الثامن للبلاد.

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الكلمات المفتاحية

صفحة جديدة تبون العاهل المغربي الرئيس الجزائري الجديد

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