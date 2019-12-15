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ليفربول يعين حارس شخصي لمحمد صلاح في قطر

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:00 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
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عين نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح حارس شخصي للاعب الدولي المصري في قطر أثناء مشاركة النادي الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة 2019.

ووصلت بعثت النادي الإنجليزي الي العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بصفته بطل أوروبا حيث حقق بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز علي حساب مواطنه نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد منتصف شهر يونيه الماضى.

ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش وذالك بعد تخطي النادي المكسيكي نظيره نادي السد القطري في دور ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعلي الجانب الآخر يواجه نادي الهلال السعودي بطل آسيا نظيره نادي فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاث المقبل في دور نصف النهائي الثاني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة القطرية الدوحة.
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