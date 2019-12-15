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«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الاهلي RAMADAN SOPHI

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:51 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مواجهة الأهلي وحرس الحدود اليوم الأحد مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الاحد بث مباشر الاهلي وحرس الحدود في الدوري العام، يلتقى اليوم الاحد فى السابعة والنصف النادى الاهلى مع نظيره حرس الحدود فى مواجهة صعبة على استاد القاهرة ،ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوردي الممتاز.
مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم| ويواجه الاهلى حرس الحدود بمعنويات عالية عقب فوزه في المباراة السابقة أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة لرمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ.
مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود يغيب الليلة عن الأهلي علي معلول وحسام عاشور وياسر إبراهيم ومحمود متولي لعدم الجاهزية، ويسعى الفريق الاحمر تحقيق الفوز في مواجهة حرس الحدود من أجل اعتلاء صدارة تريب الدورى .
بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود من المنتظر ان تنقل مباراة الأهلي وحرس الحدود في السابعة والنصف من مساء غد الأحد على قناتي اون سبورت وأون سبورتس .
مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بينما يسعى نادى فريق حرس الحدود تحقيق نتيجة إيجابية والعودة للإسكندرية ولو بنقطة التعادل بعدما تعادل الفريق في أخر مبارياته على ملعبه أمام إف سي مصر .
مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود الدوري المصري يمتلك حرس الحدود على جهاز فنى عالى بقيادة طارق ، وايضا على مجموعة حيدة من اللاعبين أمثال عمرو الحلواني وأحمد شرويدة.
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