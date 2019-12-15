وزارة الزراعة توقع بروتكول لفتح الأسواق النيوزلندية أمام البرتقال المصري

كشف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن توقيع بروتوكول التصدير بين الحجر الزراعي المصري والحجر النيوزيلندى.





وأشار أبوستيت أن البروتكول يعد نجاح للحجر الزراعيمن أجل فتح سوق نيوزيلندا أمام صادرات البرتقال المصرى لأول مرة بعد مباحثات وزيارات فنيه استمرت أكثر من عامين.





ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل فتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي.