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"ستظل دائمًا ذكراك عطرة في قلوبنا".. هكذا نعى هاني رمزي الفنان الراحل حسن عفيفي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:12 م
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حسن عفيفي
حسن عفيفي
هبة أحمد
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نعي الفنان هاني رمزي، الفنان الراحل حسن عفيفي، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث "نشر"، هاني صورة للفنان الراحل حسن عفيفي،وعلق هاني علي الصورة قائلاً: "رحم الله الفنان الكبير حسن عفيفي، أحد أكبر وأعظم مصممي الاستعراضات في العالم العربي".

وتابع هاني قائلاً: "وداعًا للقلب الطيب وداعًا يا جارى العزيز يا عشرة العمر، يا من وقفت معي وساندتني كثيرًا ستظل دائمًا ذكراك عطرة في قلوبنا".

وفي سياق آخر، يُشار أن الفنان الراحل حسن عفيفي لُقب بـ"رجل الفوازير الأول"، وكان شريك أساسي في نجاح فوازير رمضان، التي قدمها مع كبار النجوم، من بينهم شريهان ونيللي وسمير غانم، وكان من أهم أعضاء فرقة رضا.

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان هانى رمزى تقديمه لبرنامج المقالب الشهير "هاني في الألغام"، والبرنامج تم عرضه في رمضان الماضي عبر شاشة الحياة،وهو من إنتاج محمد عبدالحميد ووائل علي.
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