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LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:52 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع الفجر بث مباشر نصي لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد 15-12-2019 على ستاد القاهرة الدولي.

 

الأهلي المنتشي بالفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، وبالتوقيع مع نجم الزمالك السابق “محمود كهربا” كأول صفقة في الميركاتو الشتوي المقبل، يطمح لتحقيق الفوز لإنتزاع صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة.

 

ويتصدر نادي المقاولون العرب المسابقة برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بينما لعب الأهلي 5 مباريات فقط بسبب انشغاله بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

شهدت قائمة الأهلي عودة المدافع الدولي السابق “سعد الدين سمير” بعد تعافيه من الإصابة، لكنه سيجلس على دكة البدلاء، نظرًا لاعتماد المدير الفني “رينيه فايلر” على الثنائي رامي ربيعة وأيمن أشرف في العمق الدفاعي.

 

الأهلي 0-0 حرس الحدود

🏟 ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)

♻️ جارية الآن

 

البث المباشر “كتابي” لحظة بلحظة

🤝 أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

👨🏻💻 سنكون معكم على مدار 90 دقيقة من مركز البث المباشر لموقع ميركاتو داي، نتمنى لكم قضاء وقت ممتع معنا.

🇲🇦 يبدأ المهاجم الدولي المغربي السابق “وليد آزارو” هذه المباراة بعدما شارك في المباريات الماضية كبديل.

👈 تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – أحمد فتحي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمود وحيد – عمرو السولية – رمضان صبحي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – وليد أزارو – جونيور أجايي.

👈 تشكيلة حرس الحدود اليوم: أحمد السعدني – محمد شطا – أنتوني لوكوسا – خالد سامي – محمد جريندو – مصطفى جمال- أحمد فليكس – مصطفى الزناري – عمرو الحلواني – عبد الله جمعة عواد – نانا أنطوي.

🇪🇬 يُدير هذه المقابلة الحكم الدولي المصري “إبراهيم نور الدين”.

🚨 هذه أول مباراة لإبراهيم نور الدين في الدوري المصري منذ يوم 28 نوفمبر الماضي عندما تعادل الإنتاج الحربي على ملعب طلائع الجيش ضمن الجولة السادسة (0-0)، ويومها أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الحمراء.

نور الدين أدار ثلاث مباريات فقط في الموسم الكروي الجديد، الأولى كانت للإسماعيلي أمام الجونة وفاز الإسماعيلي خارج ملعبه بهدف دون رد، والثانية كانت للاتحاد أمام المصري، وكذلك فاز الاتحاد خارج ملعبه، والثالية بين طلائع الجيش والإنتاج الحربي.

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