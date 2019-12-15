Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكرملين: العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تبعث على التفاؤل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:34 م
Advertisements
ديميتري بيسكوف
ديميتري بيسكوف
وكالات
Advertisements
أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن حالة العلاقات بين موسكو وواشنطن لا تبعث على التفاؤل، على الرغم من إجراء الرئيسين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محادثات دافئة عدة.


وفي مقابلة مع برنامج "اللعبة الكبرى" التلفزيوني، الذي تم بثه اليوم الأحد، قال بيسكوف: "بالطبع كانت هناك بين ترامب وبوتين محادثات عدة بالغة الإيجابية"، تناولت مواضيع عدة، بما فيها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.


وتابع بيسكوف: "كانت المحادثات دافئة جدا، غير أن واقع علاقاتنا الثنائية قاس وبارد"، مضيفا: "لا نغض الطرف أبدا عن التناقض الحاد بين عبارات كالآتية: سنتوافق وسيكون كل شيء رائع وممتاز، وفرض العقوبات الذي تتدرب عليه بانتظام فروع السلطة المختلفة في الولايات المتحدة، وهو تناقض صارخ يستمر على مدار سنوات".


وفي تطرقه إلى زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى واشنطن، حيث التقى، في 10 ديسمبر، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، والرئيس ترامب، أكد بيسكوف أن موسكو تقيم إيجابا استقبال ترامب للرئيس الروسي، مشيرا إلى أن ذلك وفر فرصة إضافية لنقل مواقف روسيا إزاء قضايا ملحة عدة إلى القيادة الأمريكية.


مع ذلك، فقد أشار المتحدث إلى أن الأزمة التي تعيشها علاقاتنا الثنائية أعمق من أن يكون ممكنا حتى لزيارة هامة مثل زيارة الوزير لافروف، الذي له وزن سياسي معتبر، أن تتغلب على هذا المسار وتعطيه اتجاها إيجابيا. لا أعتقد أن ذلك قد حصل.


وأضاف:  "لا أظن أن هناك دواعي للتفاؤل"، مشيرا إلى أنه لا تجري في الوقت الحالي أي استعدادات لتنظيم لقاء قمة جديد بين رئيسي الدولتين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن موسكو الكرملين العلاقات التفاؤل

أخبار تهمك

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ يوم

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السيتي وأرسنال بدون تقطيع match

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر AHLI TODAY كورة لايف ON SPORTالأهلي NOW

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن

منذ حوالي 8 ساعات

تابعونا لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الاهلى وحرس الحدود بث مباشر الان (تغطية مباشرة) "0-0" LIVE

منذ 41 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون بث مباشر رابط ماتش manchester united يلا شوت PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

منذ ساعتين و 13 دقيقة

التشكيل الرسمي للأهلي أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر رابط مجاني الآن

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت AHLI مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الأهلي رابط NOW

منذ ساعة و 7 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

منذ ساعة و 13 دقيقة

LIVE بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري GOAL

منذ ثلث ساعة

عاجل.. صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من انستجرام تمهيدا للعب للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا

منذ حوالي 10 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

بيسكوف: الكرملين لا يستبعد عقد لقاء انفرادي بين بوتين وترامب

الكرملين: موسكو تنتظر توضيح واشنطن لموقفها من معاهدة "ستارت"

الكرملين: لأول مرة "ترامب" يستجيب لمحاولات روسيا إصلاح العلاقات الثنائية

هاتفياً.. ترامب يبلغ بوتين باستقالة السفير الأمريكي لدى موسكو قريبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 م

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر AHLI TODAY كورة لايف ON SPORTالأهلي NOW

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

09:24 م

يلا شوت hd مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر سيتي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش السيتي وأرسنال بدون تقطيع match

05:56 م

تابعونا لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الاهلى وحرس الحدود بث مباشر الان (تغطية مباشرة) "0-0" LIVE

07:33 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status