يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلى NOW

شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم الأحد لمباراة الأهلي وحرس الحدود yalla shoot

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ويشهد إستاد السلام مواجهة قوية تجمع اليوم بين فريقي الأهلي yalla kora وضيفه حرس الحدود، في الإسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز

متابعة بث حي ومباشر لمبارة الأهلي في الدوري المصري mobi kora.

ويسعى المدير الفني السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للنادي الأهلي kora star لتحقيق الفوز على حرس الحدود لمواصلة تصدر جدول الدوري الممتاز

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التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام رس الحدود

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يغيب عن نادي الأهلي kooora4live كلاً من محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمد محمود، وفي ضوء ذلك ستكون تشكيلة الأهلي للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – عمرو السولية – وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي – رمضان صبحي – حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد 15 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.