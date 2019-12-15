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يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشرKORA LIVE كورة جولII7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلى NOW

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شاهد عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر اليوم الأحد لمباراة الأهلي وحرس الحدود yalla shoot

شاهد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري يلا كورة، متابعة مباراة الأهلي حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز cool kora ، متابعة مباراة الأهلي وحرس الحدود أونلاين، شاهد عبر الإنترنت مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري اليوم لايف كورة برابط سريع جودة عالية مباشرة.

ويشهد إستاد السلام مواجهة قوية تجمع اليوم بين فريقي الأهلي yalla kora وضيفه حرس الحدود، في الإسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز

متابعة بث حي ومباشر لمبارة الأهلي في الدوري المصري mobi kora.

ويسعى المدير الفني السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للنادي الأهلي kora star لتحقيق الفوز على حرس الحدود لمواصلة تصدر جدول الدوري الممتاز

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التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام رس الحدود

شاهد مباشرة بث مباشر لمباراة الأهلي وحرس الحدود cool kora رابط سريع جودات متعددة، متابعة مباراة النادي الأهلي اليوم في الدوري المصري live7hd رابط مباشر جودة عالية، مشاهدة بث قناة on sports على الإنترنت جودة يوتيوب.

يغيب عن نادي الأهلي kooora4live كلاً من محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمد محمود، وفي ضوء ذلك ستكون تشكيلة الأهلي للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمود وحيد

خط الوسط: محمد مجدي أفشة – عمرو السولية – وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي – رمضان صبحي – حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري من خلال kora live رابط سريع جودة عالي، أو من خلال الرابط koora online دون تقطيع.

هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد 15 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.

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