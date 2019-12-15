سمير فرج: مناورات القوات البحرية رسالة لمن يفكر بالأعتداء على مصالح مصر

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن ليبيا تمثل دائرة أمن قومي مباشر لمصر، وأي شيء يحدث في ليبيا يؤثر على الأمن القومي لمصر، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر حافظت على استقرار الاوضاع الليبية خلال الفترة الماضية، ورفضت التدخل العسكري المباشر في الأزمة الليبية.



وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر كانت حريصة على منع التدخل العسكري لأي دولة في ليبيا منذ بداية الأزمة الليبية، حتى لا تتأزم الأوضاع، لافتَا إلى أن مصر تطالب بفتح الودائع الليبية في أوروبا التي تقدر بعشرات المليارات الدولارات لإعادة بناء الدولة الليبية مرة أخرى، والعمل على فك حظر تسليح الجيش الوطني الليبي.



ولفت إلى أن رئيس حكومة الوفاق الليبية، قام بعقد اتفاق أمني وبحري مع حكومة فايز السراج، وهذا الاتفاق يعتبر كارثة على مصر



وأضاف أن القوات البحرية المصري تحتل المركز السادي عالميًا، وهذا أمر مهم في ظل توترات الموجودة في شرق البحر المتوسط، لافتَا إلى أن مصر تمتلك أحدث أربع غواصات في العالم الآن، ولذلك قامت القوات البحرية منذ 3 أيام باعداد مناورة بحرية، بعد تصريحات الرئيس التركي المستفزة في الخارج، وهذا رسالة لمن تسول له نفسه أو من يفكر بالاعتداء على المياه الاقتصادية لمصر في المتوسط.

