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Fel3arda مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر youtube كورة لايف الأهلي yalla shoot 7sry

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:44 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رابط مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاحد الموافق 15 ديسمبر 2019، على استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مبارايات الدوري المصري الممتاز موسم 2019 /2020.

موعد مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة الاهلي وحرس الحدود، على ملعب السلام ، اليوم الاحد ، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والنثف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وحرس الحدود في الدوري المصري :-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة اون سبورت ، التابعة لشبكة المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري بالاضافة الى البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

بث مباشر مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم يلا شوت yalla shoot

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