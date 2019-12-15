رئيس نادي الشيخ زايد يشيد بدعم وزير الشباب خلال عام 2019

أشاد فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد الرياضي، بدعم وزير الشباب والرياضة، الذي ساهم في تحقيق النادى لحلم أعضاؤه ومحبيه.





جاء ذلك على هامش استعداد مجلس إدارة النادي للتجهيز لاستلام الامتداد الجديد بعد أن أنهت الجهة المنفذة لـ 80% من نسبة الأعمال المسندة إليها.





وطالب الهواري أعضاء المجلس بتقرير كامل عن حصاد النادي في العام 2019 الذي يستعد للرحيل ورصد ما تم إنجازه خلال الفترة المنقضية وتحديد بعض الأعمال التي تأخر تنفيذها موجهاً بضرورة الإسراع فى الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.





وأكد رئيس النادي، أن وزير الشباب دعم النادي مادياً ووقف بجانبه فى عملية التطوير التي أطلقها النادي ضمن مبادرة «بنطور نادينا» والتي أشعلت الحماس فى قلوب الجميع وبات عام 2019 علامة فارقة لنادي الشيخ زايد فى ظل عملية التطوير والانجازات الناجحة للمجلس.





وأضاف، أن الوزير وجه إلى توفير الاعتمادات الخاصة لبعض الإنشاءات والمشروعات الإجتماعية والملاعب الرياضية وكشف في المقابل أن رجل الأعمال الإماراتي الشيخ بدر الهلالي دعم النادي مادياً كونه من المعجبين بنادي الشيخ زايد والمشجعين له.





وأضاف: "شهد نادي الشيخ زايد خلال العام الجاري انطلاق جهود كبيرة تهدف لإرساء ركائز النجاح المؤسسي في كافة جوانب ومجالات أنشطة النادي، والعمل المؤسسي، والإدارة المالية، ووضع خطط بعيدة المدى للاستثمار في تدريب وتطوير اللاعبين الشباب، وتكوينهم رياضياً وثقافياً بما يضمن استمرارية الأداء المتميز.





وعلى هامش البطولات التي يشارك فيها نادي الشيخ زايد، فاز نادي الشيخ زايد لكرة اليد رجال على نادي الترسانة ضمن بطولة منطقة الجيزة لكرة اليد بنتيجة 23/24، يقود الفريق جهاز فني مكون من مدرب الفريق الكابتن عبد النبي سليمان وإداري الكابتن كريم أشرف.











