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«يلا شووت» NOW Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر League كورة جول ONLINE رابط ماتش الاهلي LIVE

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:38 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود الأحد 15/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل فريق الأهلي في مواصلة انتصاراته المتتالية من خلال استضافة فريق حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 موعد مباراة الأهلي ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة للمباراة، والتي من المقرر إقامتها

مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود الأحد في الدوري المصري الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد حرس الحدود بث مباشر
رابط مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز في يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة:
الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.


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